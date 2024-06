Stefano Sottile sesto in Europa, adesso punta all’Olimpiade. Il borgosesiano salta l’asticella posta a 2,22 ma non quella a 2,26.

Stefano Sottile sesto in Europa, adesso punta all’Olimpiade

Nella notte romana di che ha visto il trionfo di Gianmarco “Gimbo” Tamberi, c’è anche un buon sesto posto di Stefano Sottile agli Europei. La serata per il borgosesiano era iniziata bene. Erano tredici i finalisti, di cui tre italiani: Sottile supera 2,17 al primo colpo. Poi arriva a 2,22 metri, anche quello superato subito.

Arrivano poi i 2,26 metri. Chiede il tempo ai tifosi con il battito delle mani e tenta il suo primo salto. Tocca l’asticella che cade. Poi va al secondo tentativo, ma anche stavolta l’asticella cade. Al terzo tentativo per un attimo sembra che il borgosesiano sia passato, ma sfiora l’asticella con la coscia, e la sua gara finsice. La sua allenatrice Valeria Musso in diretta si dispera, sperava come tutti nel passaggio. Sottile termina quindi al sesto posto. Poi passa la serata a incitare l’amico Tamberi.

Il quale vince con un ottimo 2,34 tra gli applausi dello stadio di Roma.

Obiettivo Parigi

Ora per Sottile ora gli appuntamenti continuano. Ci sono i campionati italiani a La Spezia in programma a fine giugno. E l’obiettivo è di conquistare più punti possibili per poter ambire alle Olimpiadi di atletica leggera di questa estate a Parigi.

Per accedere alla manifestazione sportiva più importante del mondo ci sono due possibilità: staccare il pass nel salto in alto superando i 2,33 metri, oppure accumulare i punti necessari per essere davanti nel ranking. Ed questa la strada che potrebbe portare un po’ di Borgosesia a Parigi.

