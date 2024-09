A Varallo arriva l’istituto agrario: nuovo corso superiore dal prossimo anno. Un ciclo di studi per creare giovani “professionisti della montagna” che possano lavorare in valle.

A Varallo arriva l’istituto agrario: nuovo corso superiore dal prossimo anno

Per l’anno scolastico 2025-2026 la Valsesia punta ad arricchire l’offerta formativa sul territorio con la creazione di un corso di agraria, da attivare all’istituto alberghiero di Varallo, con specializzazione in agricoltura di montagna. L’idea è uscita dai tavoli di concertazione istituiti per le Aree Interne. Qui, sia il mondo dell’imprenditoria agricola che quello della scuola hanno evidenziato la necessità di una formazione specifica a supporto del settore, che rappresenterebbe non solo una opportunità di lavoro per i nostri giovani, ma anche un fondamentale propulsore per lo sviluppo dell’economia del territorio.

Il corso rilascerebbe il diploma di “Istruzione professionale – Indirizzo agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane”. Attualmente esiste ad Aosta e a Crodo, e già alcuni ragazzi valsesiani vi fanno riferimento

Ragazzi che si spostano ad Aosta e Crodo

«Al momento l’istituto agrario più vicino al nostro territorio è quello di Romagnano – spiega Miriam Giubertoni, sindaco di Campertogno e coordinatrice del progetto per l’Unione montana –. Ma i nostri ragazzi si spostano molto spesso ad Aosta e Crodo per poter seguire corsi più adeguati al nostro contesto. La domanda dunque c’è, ed è emersa chiaramente nei tavoli delle Aree Interne. Quindi, abbiamo pensato di rivolgerci alla dottoressa Maria Angela Vicario, dirigente dell’istituto alberghiero, la quale ha accolto con grande favore l’idea e si è unita a noi per avviare il procedimento istitutivo. Abbiamo subito contattato la Provincia di Vercelli: hanno apprezzato all’idea e ci hanno chiesto di fornire dei dati per valutare la propensione del territorio verso questo progetto».

Arrivano i questionari nelle scuole medie

Per reperire i dati richiesti, si stanno predisponendo appositi questionari, da distribuire agli allievi dei tre anni della scuola media degli istituti del territorio e ai loro genitori, i quali risponderanno in forma anonima.

«Useremo diversi canali per diffondere il più possibile i questionari – continua Miriam Giubertoni – comprese le chat dei genitori, per poter raccogliere tutte informazioni necessarie a sostenere questa causa, in primo luogo i numeri, che saranno determinanti… Io ho assoluta fiducia che raggiungeremo numeri significativi. Il questionario sarà disponibile anche sul sito e sui profili social dell’Unione montana».

“Un valore aggiunto per il territorio”

«Si tratta di un’iniziativa fondamentale per il comparto agricolo – commenta Donatella Rosa, assessore all’agricoltura –. A oggi in Valsesia abbiamo un centinaio di aziende, sia pastorali che agricole, impegnate sul fronte della sostenibilità e della qualità. Perché queste aziende possano svilupparsi, e perché ne possano nascere delle nuove, è fondamentale creare le professionalità adeguate: giovani preparati, che potranno così lavorare sul territorio, per se stessi e per lo sviluppo del territorio stesso».

Molto positivoil giudizio dell’assessore all’istruzione, Attilio Ferla: «Questo corso sarà un grande valore aggiunto per il nostro territorio – dice l’amministratore –. Mi auguro che possa essere attivato quanto prima: il mondo agricolo potrà contare su professionalità specializzate, e i giovani potranno lavorare in un comparto in crescita, oppure scegliere di proseguire gli studi all’Università, per poi inserirsi nel mondo del lavoro, maturando un’esperienza che in futuro consenta loro di intraprendere la conduzione di un’azienda agricola o zootecnica».

Infine il presidente Francesco Pietrasanta, che lo ritiene un investimento fondamentale per la crescita globale della Valsesia: «E’ una grande opportunità, che mi auguro fortemente possa essere concretizzata».

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook