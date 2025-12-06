Alagna, 420mila euro per innevare la pista di fondo di Riva Valdobbia. Nuovo importante contributo regionale per potenziare il sistema-inverno.

Alagna, 420mila euro per innevare la pista di fondo di Riva Valdobbia

Un importante investimento regionale darà nuovo slancio allo sci di fondo a Riva Valdobbia. Il Comune di Alagna ha infatti ottenuto un finanziamento di circa 420mila euro dalla Regione Piemonte per la realizzazione di un moderno impianto di innevamento programmato dedicato alla pista locale.

A comunicarlo è il sindaco Roberto Veggi, che sottolinea l’impatto strategico dell’opera: «Il nuovo sistema permetterà, con soli tre o quattro giorni di freddo, di innevare un anello di oltre due chilometri. Questo garantirà l’apertura della pista fin dall’inizio della stagione e la possibilità di omologarla per gare e sessioni di allenamento».

L’appoggio del territorio

Il progetto ha raccolto sin da subito l’appoggio dell’intero comparto turistico-sportivo del territorio. Alla candidatura hanno infatti contribuito il Consorzio turistico Walser, lo Skiteam Valsesia e l’Asd AlGrup, che hanno messo a disposizione un cofinanziamento di oltre 25mila euro. Lo Skiteam, che da alcune stagioni gestisce la pista di fondo, ha già avviato un percorso di valorizzazione dell’area, destinato ora a compiere un ulteriore salto di qualità.

Da evidenziare anche il risparmio ottenuto dal Comune: la candidatura, redatta internamente dal sindaco con il supporto dei dipendenti municipali, ha evitato il ricorso a consulenze esterne, permettendo di destinare circa 30mila euro in più direttamente ai lavori.

Uno sport adatto a tutti

L’amministrazione comunale rimarca il ruolo dello sci di fondo nell’offerta turistica invernale della valle: «È uno sport accessibile, salutare e sostenibile, ideale per famiglie, sportivi e visitatori in cerca di attività immerse nella natura. Grazie a questo investimento, Alagna potrà ampliare e qualificare ulteriormente la propria proposta».

Gli altri progetti

Il nuovo impianto di innevamento si inserisce in un contesto di interventi più ampi: è infatti in corso anche un progetto da 500mila euro, finanziato dal Ministero degli affari regionali, per il completo rinnovamento dell’edificio che ospita spogliatoi e noleggio sci. Il restyling porterà alla creazione di una nuova area attrezzata per il noleggio, destinata a offrire sci da fondo e, con molta probabilità, anche biciclette per le attività estive. L’intera zona sportiva — che include anche campi da tennis, calcetto, calcio e basket — beneficerà di spazi più accoglienti e funzionali.

«Questi investimenti rappresentano un passo decisivo per valorizzare l’area sportiva di Riva Valdobbia — aggiunge Veggi — e saranno seguiti da un ulteriore intervento di riqualificazione dell’attuale edificio commerciale. La collaborazione tra Regione, Ministero ed enti locali permette ad Alagna di rafforzare la propria vocazione turistica e sportiva, offrendo servizi moderni e di qualità».

