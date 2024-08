Alberi pericolanti su cavi elettrici: interventi nelle frazioni di Varallo e Borgosesia. Il nubifragio di ieri pomeriggio ha creato anche situazioni di blackout.

Il nubifragio e soprattutto le raffiche di vento che hanno colpito alcune aree della Valsesia hanno creato problemi e interruzioni del servizio anche nell’erogazione di energia elettrica. E’ accaduto nel pomeriggio di ieri, venerdì 2 agosto, quando alcuni rami e alberi sono finiti sui cavi dell’Enel e fili del telefono.

L’intervento dei vigili del fuoco

Sono entrati in azione squadre di vigili del fuoco del distaccamento di Varallo insieme a quella volontaria di Romagnano per eliminare il rischio che il peso dell’albero o dei rami finisse per staccare qualche cavo dai supporti.

In particolare, gli interventi sono avvenuti nelle località Lovario, frazone di Borgosesia, e a Camasco e Loreto, nel territorio di Varallo per alberi pericolanti appoggiati a cavi elettrici o telefonici, ma anche già finiti a terra che rappresentavano un rischio per la viabilità. L’intervento è valso alla rimozione della vegetazione e alla messo in sicurezza dell’area interessata.

Alberi caduti e blackout a Varallo

Da ricordare anche che a Varallo un grosso albero è stato sradicato ed è crollato al suolo nel parco di Villa Durio, sfiorando il municipio. E un altro albero è finito sul tetto del bocciodromo. Si sono poi verificate lunghe interruzioni di corrente elettrica in alcune località, sempre a causa di alberi finiti sui cavi.

