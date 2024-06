Alex Britti torna all’Alpàa: in concerto giovedì 18 luglio. Il cantautore romano era già stato sul palco di Varallo durante l’edizione del 2011.

Dopo tredici anni torna all’Alpàa di Varallo Alex Britti, cantautore e chitarrista romano tra gli artisti più conosciuti dal grande pubblico. Sarà sul palco di piazza Vittorio nella serata di giovedì 18 luglio, per un concerto sempre rigorosamente gratuito.

Quello di Britti è il quarto nome che viene annunciato dal Comitato organizzatore. Gli altri tre già in cartellone sono Le Vibrazioni, Ermal Meta e Alfa. L’artista romano porterà in Valsesia un ampio repertorio della sua musica che ha solide radici blues e jazz, ma che spazia ovunque contaminando generi diversi in uno stile personalissimo.

Trent’anni di carriera

Classe 1968, Britti divenne famoso in tutta Italia nel 1998, quando pubblicò il singolo “Solo una volta (o tutta la vita)”, che salì fino al primo posto delle classifiche nazionali. Nel 1999 arrivò anche il palco del Festival di Sanremo, dove vinse nella categoria nuove proposte con la canzone “Oggi sono io”.

L’anno dopo succede una cosa mai accaduta: «Nel 2000 – spiega Wikipedia – pubblica il suo secondo album, “La vasca”: i suoi due singoli, “Una su 1.000.000” e “La vasca”, lo portano di nuovo ai primi posti delle classifiche. Per la prima volta in Italia, un artista scalza se stesso al primo posto dell’ air play radiofonico: “Una su 1.000.000” cede infatti il primo posto al brano che dà il titolo al lavoro che regala ad Alex Britti un altro triplo disco di platino».

Molti riconoscimenti

Negli anni successivi resta in auge sulla scena musicale italiana. E nel febbraio 2008 recita nel film “Piacere Michele Imperatore”, commedia con Biagio Izzo diretta da Bruno Memoli, interpretando la parte di sè stesso. Nel 2013, solo per citare alcune delle tantissime tappe della sua carriera, Britti riceve il Riccio d’Argento del celebre orafo Gerardo Sacco, premio della 27ma edizione di Fatti di Musica, la rassegna del migliore Live d’autore italiano per i suoi quindici anni di grandi successi.

L’ultimo singolo del 2024 è “Uomini”. Dopo di che è partito con l’Alex Britti Live 2024 che toccherà numerose tappe in giro per l’Italia: e tra queste ci sarà anche quella Varallo.

