Anche dagli Emirati Arabi per sciare in alta Valsesia

Sciare in Valsesia non è solo una tradizione per i turisti abituali: in questo avvio di stagione invernale la valle registra presenze dall’estero che confermano un interesse crescente anche da mercati nuovi.

Sciare in Valsesia: gruppi dall’estero già prima delle feste

La stagione turistica invernale in Valsesia è entrata nel vivo con l’arrivo del Natale, ma ad Alagna l’afflusso di visitatori è iniziato già nei giorni precedenti. In un periodo solitamente considerato di bassa stagione, il paese ha ospitato gruppi di turisti provenienti dal Regno Unito e, per la prima volta, anche dagli Emirati Arabi.

A fornire i dati è Davide Ghezzi, direttore tecnico di un tour operator e gestore dell’Hotel Cristallo di Alagna. Tra il 10 e il 17 dicembre sono arrivate circa 140 persone dal Regno Unito, ospitate tra l’Indren e il Cristallo. Dal 6 al 12 dicembre, invece, un gruppo di 25 studenti di una scuola inglese di Dubai ha soggiornato in alta valle, rappresentando un mercato nuovo per la Valsesia.

Successo per il mondo del turismo

La presenza dei gruppi ha avuto ricadute sull’intero comparto turistico locale. Hanno lavorato i noleggi di sci, la ristorazione – in particolare l’Alpen Stop per i pranzi – la scuola di sci di Alagna e le aziende di trasporto impegnate nei trasferimenti da e per gli aeroporti.

Non è la prima volta che Alagna accoglie gruppi numerosi dall’estero e altre presenze sono previste anche nei mesi di alta stagione. Prosegue intanto l’attività di promozione sui mercati internazionali, in particolare nel Regno Unito, con l’obiettivo di ampliare il bacino di visitatori oltre a quello scandinavo, già consolidato da anni per lo sci invernale in Valsesia.

Ora sono arrivati anche gli italiani

Con l’arrivo delle festività natalizie è arrivato anche l’atteso incremento del turismo italiano, sia ad Alagna sia a Mera. Riaperte numerose seconde case, mentre le strutture alberghiere segnalano prenotazioni in linea con gli anni precedenti, con poche disponibilità residue anche sui principali portali di prenotazione.

Un avvio di stagione che, numeri alla mano, mostra come sciare in Valsesia continui ad attirare presenze diversificate, sia dall’Italia sia dall’estero.

