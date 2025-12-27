Anche Pietro Bondetti entra nella squadra di Forza Italia

Dopo un anno di attesa, il sindaco di Varallo prende la tessera azzurra. L’ingresso ufficiale di Pietro Bondetti nel partito durante la cena natalizia. Intanto Francesco Pietrasanta annuncia l’obiettivo: «Un partito che in zona arrivi almeno al 20 per cento».

Bondetti nella squadra di Forza Italia

Forza Italia continua nella sua “campagna acquisti” in Valsesia: adesso anche il sindaco di Varallo Pietro Bondetti è passato ufficialmente agli azzurri. Lo si è formalizzato nel corso della cena di Natale che l’altra sera ha riunito amministratori e sostenitori del Vercellese e della Valsesia.

Presenti anche il segretario provinciale Antonio Prencipe, il senatore Roberto Rosso e il presidente della giunta regionale Alberto Cirio, il primo cittadino di Varallo è entrato ufficialmente nel partito. E’ trascorso poco più di un anno dal novembre 2024, quando era iniziata l’operazione di Forza Italia in valle, con il passaggio in blocco di una quindicina di sindaci: un’uscita che aveva cambiato il colore politico prevalente della zona, dal verde della Lega all’azzurro di Forza Italia.

Le richieste di un anno fa: treno e ospedale

In quel momento Bondetti era presente, ma aveva voluto restare alla finestra. «Ho voluto esserci – aveva spiegato il diretto interessato a Notizia Oggi – perché mi pare un progetto valido, e che appoggio. Sono anche pronto ad aderire, ma prima voglio confrontarmi con il presidente Alberto Cirio su due temi: il nostro ospedale e la linea Novara-Varallo».

Evidentemente su questi due punti il sindaco di Varallo si ritiene ora soddisfatto, almeno a livello di impegni.

L’obiettivo del 20 per cento

Più in generale, alla cena azzurra dell’altra sera si è focalizzato l’obiettivo del partito in zona: «Un progetto moderato e determinato in costruzione che ha l’obiettivo di arrivare al 20 per cento della rappresentanza popolare – scrive il presidente dell’Unione montana (nonché sponsor principale dell’operazione azzurra) Francesco Pietrasanta -. Stiamo lavorando a testa bassa per raggiungere questo risultato. C’è ancora molto da fare ma non molleremo».

