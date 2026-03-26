Domenica 12 aprile il treno storico che festeggia i 140 anni della Novara-Varallo. Si possono già acquistare i biglietti, pronto un primo calendario degli altri viaggi.

Domenica 12 aprile il treno storico che festeggia i 140 anni della Novara-Varallo

Ricorrono quest’anno i 140 anni dall’apertura della linea ferroviaria Novara-Varallo, inaugurata l’11 aprile 1886 con l’arrivo del primo treno in Valsesia. Per celebrare l’anniversario, in collaborazione con diversi Comuni, Fondazione Fs Italiane e Fs Treni Turistici Italiani, è in fase di definizione un ricco calendario di eventi da aprile a dicembre. Fondamentale anche l’apporto del Museo Ferroviario Valsesiano.

Protagonisti saranno i treni storici e turistici, che accompagneranno i viaggiatori alla scoperta del territorio con tappe diverse nel corso dei mesi. Il primo appuntamento è in programma domenica 12 aprile, data simbolica che rievoca proprio il viaggio inaugurale del 1886, con il “Treno dei 140 anni” da Novara a Varallo Sesia.

Le altri corse già in calendario

Già confermate anche altre corse: il 7 giugno e il 4 ottobre sulla tratta Novara-Varallo Sesia, il 20 settembre con il “Treno della Vendemmia” da Novara a Sizzano e l’8 dicembre con il “Treno di Natale”.

Il calendario è ancora in aggiornamento e potrà essere arricchito con nuovi eventi nei prossimi mesi. Le prenotazioni sono già aperte per il viaggio del 12 aprile e si effettuano online sul sito del Museo Ferroviario Valsesiano (clicca QUI), dove verranno pubblicate anche tutte le informazioni aggiornate. Un’occasione speciale per riscoprire il fascino del viaggio su rotaia e festeggiare insieme una pagina importante della storia della Valsesia.

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