Artico sul Monte Rosa: alla Margherita sfiorati i -30, ma il gelo percepito è di -56 gradi. Una curiosità statistica rilevata venerdì mattina.

Artico sul Monte Rosa: alla Margherita sfiorati i -30, ma il gelo percepito è di -56 gradi

Mentre la primavera tenta di affacciarsi, l’inverno nei giorni scorsi è tornato a farsi sentire con decisione. Nella mattinata di venerdì 27 marzo una massa d’aria fredda di origine artica ha attraversato le nostre zone, causando un brusco abbassamento delle temperatur. A risentirne maggiormente sono state le zone alpine, dove il peggioramento si è manifestato con particolare intensità.

Sulle Alpi il protagonista è anche il vento, con raffiche che hanno superato i 120 chilometri orari, accentuando sensibilmente la sensazione di freddo. In quota si sono quindi registrate condizioni estreme, come dimostrano i dati rilevati alla Capanna Margherita, il rifugio più alto d’Europa, situato sul massiccio del Monte Rosa a 4.554 metri.

Freddo e vento portano il percepito a -56 gradi

Qui, alle 7 del mattino di ieri, la stazione meteo ha segnato una temperatura di -29,7 gradi. Un valore già eccezionale, ma reso ancora più estremo dalle raffiche di vento che hanno superato i 140 chilometri all’ora. La combinazione tra freddo intenso e vento ha fatto precipitare la temperatura percepita fino a -56 gradi. Lo ha segnalato Meteo Valle d’Aosta.

Ma cosa significa esattamente “temperatura percepita”? Si tratta del valore che esprime la sensazione reale avvertita dal corpo umano, influenzata soprattutto dal vento, che accelera la dispersione del calore. Un concetto spesso dibattuto, ma facilmente comprensibile nella pratica: basta pensare alla differenza tra stare all’aperto con aria ferma oppure esposti a forti correnti, anche con la stessa temperatura.

Proprio su questo punto gli esperti di Meteo Valle d’Aosta hanno voluto chiarire con un esempio concreto. «Ora, per chi scriverà che non esiste la temperatura percepita, provate a stare adesso in maniche corte dove non tira vento e dove invece soffia a 50 orari», è l’invito lanciato al pubblico dagli esperti di meteorologia dietro le quinte del portale valdostano.

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