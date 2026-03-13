Benito Bertaggia vince il bronzo sui 60 metri a 89 anni

Benito Bertaggia, bronzo sui 60 metri a 89 anni. Il “nonno sprint” di Varallo continua a stupire.

A 89 anni debutta nei 60 metri Master 85 ai campionati italiani e conquista una medaglia di bronzo. Felicità ed entusiasmo per Benito Bertaggia, l’atleta varallese che è tornato alle gare dopo una lunga pausa. Sempre con la casacca del Gse Zegna, è andato sul podio in una prova veloce con il tempo di 12’’23.

«Sono davvero felice per questa gara – racconta -. E devo ringraziare mio figlio Danilo che mi ha convinto a prendere parte alla competizione. Avrebbe dovuto gareggiare anche lui, ma per un problema fisico ha deciso di non rischiare». Per la cronaca la prova 60 metri Master 85 è stata vinta dal lombardo Romano Carniti, secondo Gherardo Merati, entrambi più giovani di qualche anno di Bertaggia.

Il sabato in pista

«La partenza è stata buona – analizza la gara Bertaggia -, ai 40 metri eravamo tutti appaiati, poi hanno avuto uno sprint finale e ho chiuso terzo». Il nonno sprint della Valsesia ha rallentato un po’ gli allenamenti. «Quando avevo l’auto e guidavo – spiega – mi allenavo anche tre volte a settimana tra Borgosesia e Varallo, ora in settimana faccio cyclette e poi il sabato vado in pista con mio figlio».

Prossime gare? «Vediamo – spiega -. Ne parlerò con i miei figli. L’entusiasmo non manca».

Bottino per il Gse Zegna

Insieme a Bertaggia c’erano anche atleti del Gse Zegna che sono andati a podio. La società di Valdilana conquista in totale sette medaglie. Due ori è il bottino di Fosco Del Boca: nei Master 35 conquista il primo posto nel disco con 39.38 metri e nel peso con 12,36 metri.

Maria Costanza Moroni di Roasio ha segnato la migliore prestazione italiana nei 60 ostacoli tra le donne 55 con 10”16 e nel pentathlon con 4057 punti. E in queste due specialità ha ottenuto l’oro. Primo posto anche nel salto in lungo con 4,71 metri come misura.

Poi da segnalare il bronzo del serravallese Simone Travaglia, anche lui Gse Zegna, nel salto con l’asta con la misura di 2,20 metri.

