Bovino ferito in alpeggio sopra Alagna: intervengono i vigili del fuoco con l’elicottero. LE FOTO

Bovino ferito in alpeggio sopra Alagna: intervengono i vigili del fuoco con l’elicottero. L’animale è stato trasportato fino al Wold per essere curato.

Spettacolare intervento con un elicottero per trasportare a valle un bovino ferito e poterlo curare. E’ stato portato a termine nel pomeriggio di ieri, martedì 3 settembre, sulle montagne intorno ad Alagna Valsesia.

Erano circa le 17.30 quando i vigili del fuoco del distaccamento volontario di Alagna, insieme al nucleo elicotteri di Torino, sono intervenuti per il soccorso e recupero dell’animale. L’allarme era stato lanciato per una mucca rimasta ferita a una zampa durante il pascolo in località Alpe Jazza Superiore, a una quota di 2150 metri circa. L’animale era scivolato, sbattendo con l’arto contro una roccia.

L’intervento dell’elicottero dei vigili

Una volta sul posto, i vigili del fuoco e il veterinario hanno imbragato l’animale, lo hanno issato con l’elicottero e lo hanno trasportato fino a valle in località Wold per le cure necessarie. Per portare a termine questa operazione è stato usato un velivolo Drago 66 in forze al Nucleo elicotteri di Torino.

