Mucca cade nel torrente a Campertogno: salvata con l’elicottero

Si era avvicinata troppo al versante del torrente mentre stava pascolando, e a un certo punto vi è caduta dentro. Disavventura per una mucca finita nei guai in località Argnaccia nel comune di Campertogno. E’ accaduto intorno al mezzogiorno di ieri, venerdì 19 luglio.

A dare l’allarme è stato il pastore proprietario dell’animale. Sul posto è arrivata una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Varallo.

Chiamato l’elicottero “Drago”

Vista la situazione, si è capito che non sarebbe stato possibile far risalire l’animale. Per cui si è deciso di far arrivare lielicottero Drago 150 del reparto Volo di Malpensa, un velivolo in grado di sollevare pesi importanti. La mucca è così stata imbragata dal personale a terra e poi sollevata dall’elicottero, che alla fine l’ha depositata in un luogo sicuro, con grande sollievo del proprietario.

