«Camasco dimenticato dalla Tim: non possiamo nemmeno chiamare il 112»

La frazione Camasco dimenticata dalla Tim? A segnalare la situazione sempre più insostenibile è un lettore che risiede nella località varallese.

«Da molti anni questa frazione ha avuto da parte della Tim un disservizio sempre più marcato – scrive Cesare Terenzi -, tanto da dover fare un esposto ai carabinieri di Varallo e al Comune stesso, nella eventualità di non poter chiamare il 112 per avere soccorso in un caso di urgenza, con conseguente decesso, circa 3 anni fa».

«Faccio presente che ultimamente, da circa un anno, c’è stata la scomparsa totale del 4G della Tim, unico server che si può usare nella nostra frazione. Faccio altresì presente che l’età media dei 68 residenti è di 77 anni circa, tutti con varie patologie, per cui spesso lo stesso telefono non funziona, quanto meno il 112».

Diversi appelli nel tempo

Diversi gli appelli e le segnalazioni, ma la situazione non è cambiata. «Abbiamo inviato al prefetto di Vercelli email e poi telefonato varie volte senza esito – prosegue Terenzi -, abbiamo interpellato più volte naturalmente la Tim che ha promesso che avrebbe risolto il problema ma non si è visto nessuno».

«Abbiamo richiesto di essere contattati dall’ingegner Ferraris della protezione civile, visto che la prefettura lo ha indicato come ente preposto alla soluzione di questo disservizio e logicamente anche il Comune di Varallo, che dovrebbe esercitare il controllo del suo territorio, e telefonicamente anche i carabinieri. L’Italia è un paese che ha molti di questi aspetti di mera trascuratezza, si inventano nuovi enti ma progressi sono ben pochi».

Un intervento che lascia dei dubbi

Finché qualche giorno fa, dopo l’ennesimo appello, sono arrivati i tecnici. Ma evidentemente i problemi sono rimasti, almeno in parte. «Mi dicono che sono arrivati i tecnici della Tim, e che per qualche ora il telefono sempre con segnale Edge e non 4G ha funzionato, ma già venerdì e stamattina spesso manca la linea – protesta ancora Terenzi -. Se i tecnici Tim pensassero che in questa frazione vivessero i Ioro genitori con delle patologie come si sentirebbero sapendo che non funziona il telefono?»

