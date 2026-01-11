Carnevale di Varallo, la Cecca 2026 è Marta Farinone. VIDEO

Carnevale di Varallo, la Cecca 2026 è Marta Farinone. Ieri sera la presentazione al “Gran Ball”. Oggi la consegna delle chiavi della città.

Carnevale di Varallo, la Cecca 2026 è Marta Farinone

E’ Marta Farinone la nuova regina del Carnevale di Varallo. E’ stata presentata dal Comitato nella serata di ieri, sabato 10 gennaio, nel corso del tradizionale “Gran ball d’la Cecca” che è stato ospitato nella palestra Italo Grassi. Qui sotto il momento clou in cui si svela il volto della protagonista.

Farmacista di professione, Marta accompagnerà il marito Marcantonio durante tutti gli eventi del Carnevale varallino. Nel video qui sotto, il suo saluto

Oggi la consegna delle chiavi alle maschere

E nel pomeriggio di oggi, domenica 11 gennaio, ci sarà il momento della consegna delle chiavi della città alle due maschere da parte del sindaco Pietro Bondetti. Un gesto simbolico che assegna temporaneamente a Marcantonio e Cecca il titolo di regnanti di Varallo.

L’appuntamento è alle 14.30, con la partenza delle maschere da Parco D’Adda e il percorso attraverso la città. In piazza Vittorio ci sarà la presentazione delle maschere presenti e la consegna ufficiali delle chiavi. A seguire, festa in piazza con stand gastronomici allestiti dai vari carnevali rionali. Infine, alle 17.30 fiaccolata e falò conclusivo.

