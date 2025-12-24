Casa in fiamme in una frazione di Scopa: intervengono i vigili del fuoco. LE FOTO

Casa in fiamme in una frazione di Scopa: intervengono i vigili del fuoco. E’ accaduto nelle prime ore di oggi, l’edificio è ora inagibile.

Intervento dei vigili del fuoco nelle prime ore della mattinata di oggi, mercoledì 24 dicembre, nel Comune di Scopa, in frazione Muro, a seguito di un incendio che ha interessato un’abitazione.

L’allarme è scattato intorno alle 7.15, quando sul posto sono state inviate una squadra dei vigili del fuoco di Varallo e una del distaccamento volontario di Alagna. Giunti rapidamente sul luogo dell’emergenza, i pompieri hanno avviato le operazioni di spegnimento, riuscendo a circorscrivere le fiamme ed evitare che l’incendio si propagasse ad altre strutture vicine.

L’operazione di spegnimento

Dopo aver domato il rogo, le squadre hanno proceduto alla completa estinzione dell’incendio, effettuando successivamente le operazioni di smassamento dei materiali combusti e di messa in sicurezza dell’area, al fine di scongiurare eventuali riprese delle fiamme e garantire la sicurezza della zona.

Fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Scopa, per gli accertamenti di competenza e per ricostruire la dinamica dell’accaduto e le cause dell’incendio. L’edificio è al momento inagibile.

