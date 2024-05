Domenica la Varallo-Res festeggia la sua 50ma edizione. LE FOTO

Domenica la Varallo-Res festeggia la sua 50ma edizione. In città i commercianti ha esposto nelle loro vetrine le magliette celebrative. Per chi gareggia c’è da battere il record.

Si corre domani, domenica 19 maggio, la 50ma edizione della Varallo-Res, storica corsa in montagna del Gsa Valsesia, quest’anno valida come campionato regionale, prima prova individuale e seconda prova di società. Una gara valida anche come Trofeo Eco Regione Piemonte.

Questo il programma: ritrovo dalle 7.30 nella sede Ana della Valsesiana a Roccapietra per la consegna dei pettorali e iscrizioni alla gara non competitiva. Previsto servizio navetta per raggiungere piazza Garibaldi a Varallo dove ci sarà la partenza. Lo start sarà dato alle 9.30 della prova competitiva.

Il tracciato di 7 chilometri da Varallo alla Res prevede 1200 metri di dislivello. Per le categorie giovanili invece prova di 3 chilometri con 400 metri di dislivello fino a Casavei.

Le magliette esposte dai commercianti

A Varallo intanto sale l’attesa. Diversi commercianti hanno messo in vetrina la meglietta della “Varallo-Res” con le sue cinquanta edizioni.

«Gli accurati lavori di pulizia lungo il sentiero della Varallo-Res sono terminati – annunciano dal Gsa Valsesia -. Atleti e amici del Gsa, insieme alla Protezione civile dell’Ana Valsesiana hanno liberato il percorso da piante cadute, erba alta, vegetazione lussureggiante e foglie secche. Ora è tutto pulitissimo, percorribilissimo, tirato a lustro come meglio non si sarebbe potuto. Tutto pronto, per atleti e camminatori e pubblico, in vista dell’edizione numero 50 della storica gara di corsa in montagna».

Il record è di Bernard Dematteis

Il record del tracciato appartiene a Bernard Dematteis (46’17) fatto segnare nel 2010, poi c’è un 47’58 di Paolo Coda che risale al 2000, il 48’13 di Giorgio Chiampo del 1987, più recenti i 48’13 di Marco Moletto e il 48’14 di Andrea Rostan del 2023. E come sesto miglior tempo di tutti i tempi c’è anche il 48’25 di Carluccio Chiara, all’epoca portacolori del New Team Varallo, fatto segnare nel 1981.

