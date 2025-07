La Dufour Varallo festeggia i suoi 75 anni. La società si conferma tra le realtà sportive più attive e longeve della Valsesia.

Settantacinque anni di storia, vittorie, emozioni e ricordi: la Dufour Varallo celebra un traguardo importante, confermandosi una delle realtà sportive più attive in Valsesia. Un punto di riferimento per il territorio, capace di promuovere lo sport e la Valsesia oltre i confini italiani.

Una storia tra due secoli

Fondata nel 1950 presso l’Oratorio di Varallo, la Dufour inizialmente offriva ai giovani diverse attività ricreative, tra cui atletica, pallavolo e ping-pong. A partire dalla stagione 1973-74, la Dufour Varallo si dedicò esclusivamente al calcio, entrando a far parte della Federazione Italiana Giuoco Calcio e, nel 1981, approdò in Seconda Categoria.

Intorno agli anni 2000, le attività si spostarono presso la struttura di Roccapietra. “Nonostante le difficoltà, cerchiamo ogni anno di migliorare”, racconta Mario Zulato, presidente della Dufour. “Nello sport si vince soprattutto facendo squadra”. Tra i personaggi storici si ricorda Gianfranco Pallarani, primo presidente della società, oggi prossimo ai cento anni.

Le squadre e gli atleti

Sono più di 250 gli atleti della Dufour Varallo, suddivisi in diverse categorie: Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini, Esordienti, Giovanissimi, Allievi, Juniores e la Prima Squadra. Ogni categoria ha un ciclo biennale, poi si passa alla successiva. Ogni gruppo è seguito da un allenatore qualificato, un aiuto e alcuni genitori volontari e un gruppo di dirigenti.

«A tutte le squadre cerchiamo di trasmettere valori fondamentali: lo sport è scuola di vita, impegno e sacrificio – afferma Mario Zulato -. Dopo il percorso con noi, molti atleti si ritrovano fuori dal campo con le loro famiglie».

L’esperienza da presidente Dufour

Dopo anni di collaborazione con la società, dal 2003-2004 Mario Zulato è l’attuale presidente della Dufour Varallo. “Lavoro fianco a fianco con il vicepresidente, i consiglieri e il medico sociale. Nonostante le difficoltà, causate anche dal calo demografico, siamo sempre aperti a chiunque voglia scendere in campo e mettersi in gioco” Sotto la sua guida, la società ha ricevuto riconoscimenti importanti, come il Premio Disciplina nelle competizioni regionali. “Essere presidente mi ha arricchito moltissimo: ho conosciuto generazioni di ragazzi e mi sento ripagato dai sacrifici con tanti bei ricordi.”

Una società sempre attiva e aperta

“La Dufour è sempre attiva,” conclude Mario Zulato. “Lo scorso 29 Giugno abbiamo partecipato alla Giornata dello Sport a Varallo, e da alcuni anni organizziamo camp estivi in collaborazione con realtà prestigiose come Brescia, Real Madrid e Valencia. L’obiettivo è duplice: formare i ragazzi attraverso lo sport e far conoscere la Valsesia fuori dal nostro territorio.”

