Enorme macigno finisce sulla strada a Roccapietra. LE FOTO

Enorme macigno finisce sulla strada a Roccapietra. E’ accaduto questa mattina, per fortuna nessun veicolo è stato colpito.

Se centrava qualche veicolo, lo schiacciava come una pressa. Per furtuna invece in quel frangente non è transitato nessuno, e l’unico danno lo ha subito l’asfalto. Questa mattina un macigno pesante alcune tonnellate si è staccato dal versante ed è rotolato a valle fino a piombare sulla strada di Roccapietra, all’altezza delle ultime case prima di uscire dalla frazione per dirigersi verso Varallo.

Sul posto la polizia locale, i carabinieri e i vigili del fuoco. Ovviamente la strada è stata subito chiusa al traffico: al di là della rimozione del masso (che nonostante lo schianto è rimasto pressoché intergo), occorre anche verificare che non ci siano altre situazioni di pericolo.