Funivia di Varallo chiusa da luglio e fino a Pasqua 2027. L’impianto deve fermarsi per le revisioni periodiche: servono anche cospicui fondi.

Funivia di Varallo chiusa da luglio e fino a Pasqua 2027

La funivia del Sacro Monte si fermerà per la revisione in estate e fino alla Pasqua del 2027 non riaprirà. E’ stato il sindaco di Varallo Pietro Bondetti l’altra settimana a informare il consiglio comunale durante le comunicazioni .

Ed era stato lo stesso Bondetti qualche settimana fa a lanciare l’allarme per gli altri costi che avrebbe comportato al revisione dell’impianto, obbligatoria per legge. L’appello non è caduto nel vuoto.

La Regione ha assicurato il suo impegno

«Mi sono confrontato con il presidente della Regione Alberto Cirio – ha spiegato Bondetti – e mi è stato garantito che ci saranno le risorse per la nostra funivia. Si tratta di una spesa che si aggira tra i 500 e 600mila euro, non solo per la revisione ma anche per lavori sulla sicurezza». Gestita da Monterosa 2000 spa, il Comune di Varallo impegna nel suo funzionamento 100mila euro annui.

Poi la nota dolente: «La funivia rimarrà comunque chiusa, secondo una prima previsione, fino a Pasqua 2027». E Bondetti spiega anche il motivo: «L’iter di revisione non è affatto breve, anzi. Una volta trovati i soldi per finanziarla, tra preventivi, invio ordini materiale, lavori effettivi e collaudo di tempo ne trascorre parecchio». Al momento le corse sono garantite fino all’8 luglio.

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