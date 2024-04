Furgone in fiamme in centro Varallo. LE FOTO

Furgone in fiamme in centro Varallo. Intervento dei vigili del fuoco del locale distaccamento in via Cesare Battisti.

Furgone in fiamme in centro Varallo

Apprensione nel pomeriggio di oggi, lunedì 22 aprile, in via Cesare Battisti a Varallo, dove un furgone ha preso fuoco. Le fiamme sono probabilmente partoite dal motore, ma hanno aggredito buona parte del veicolo.

Per fortuna il conducente ha avuto il tempo di accostare e di uscire dall’abitacolo prima che finisse invaso dalle fiamme. Dal furgone si è sprigionato una colonna di fumo ben visibile in tutta la città.

Qui sotto alcune foto che ci hanno inviato due lettori, che ringraziamo di cuore

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Roccapietra con due autopompe, e hanno spento l’incendio e messo in sicurezza la zona. Ancora da stabilire come mai il veicolo abbia preso fuoco.

