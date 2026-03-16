Hanno portato l’India a Varallo: il negozio festeggia 25 anni. Sabrina Costenaro e Paolo Luini hanno preso contatto con la città grazie all’Alpàa.

Hanno portato l’India a Varallo: il negozio festeggia 25 anni

Il negozio “India e dintorni” di Varallo ha festeggiato nelle scorse settimane i 25 anni di attività. Un traguardo importante per Sabrina Costenaro e Paolo Luini, i due titolari che da anni portano in Valsesia una vasta scelta di artigianato etnico proveniente soprattutto dall’India.

Nel negozio si possono trovare incensi, essenze, gioielli, abiti, lampade, candele, cristalli e pietre dure utilizzate per la cristalloterapia, oltre a numerosi altri oggetti legati alla cultura orientale. Una passione che per i due titolari si è trasformata nel tempo in una vera e propria scelta di vita, rivelatasi vincente anche per la loro famiglia. Il primo negozio a Varallo aprì il 22 febbraio 2001.

La passione per l’India si ferma a Varallo

«Quella per l’artigianato etnico indiano – hanno raccontato i due titolari – è stata una passione nata frequentando le fiere. Un interesse che si è poi trasformato in un vero lavoro. All’inizio partecipavamo noi stessi alle fiere come standisti, poi è arrivata l’idea di aprire un negozio. Quello delle fiere è stato un periodo molto bello e divertente: ogni settimana lavoravamo in un posto diverso incontrando persone nuove. Partecipavamo alle manifestazioni in tutto il Nord Italia, compresa l’Alpàa, che ci ha fatto conoscere meglio Varallo fino a farci scegliere questa città come luogo dove trasferirci e aprire la nostra attività».

Sabrina Costenaro e Paolo Luini, infatti, non sono originari di Varallo ma provengono rispettivamente da Mosso e da Novara. «Quando per la nostra primogenita Giulia è arrivato il momento di iniziare la scuola – hanno proseguito – abbiamo deciso che fosse il momento di fermarci e iniziare una nuova avventura trasferendoci a Varallo e aprendo un negozio stabile».

Il primo negozio

All’inizio l’attività trovò spazio in un locale più piccolo all’interno delle Contrade Storiche, in via Alberganti. «È stato quasi un azzardo – hanno ricordato – portare in una città come Varallo, molto legata alle tradizioni e all’artigianato locale, un pezzo di Asia. Ma i nostri prodotti sono piaciuti così tanto che dalle contrade ci siamo poi trasferiti in piazza Racchetti, in uno spazio più grande, da dove non ci siamo più spostati».

«Siamo stati molto fortunati – concludono i titolari – perché siamo riusciti a trasformare la nostra passione in un lavoro, facendola crescere negli anni e ampliando sempre di più l’offerta del negozio. Siamo felici del riscontro ricevuto e abbiamo voluto condividere questa soddisfazione con tutti coloro che in questi anni hanno frequentato il nostro negozio».

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