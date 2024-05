Il ponte della Gula sarà messo in sicurezza: via libera al progetto. Intervento da 400mila euro per salvare lo storico manufatto sul torrente Mastallone.

Il ponte della Gula sarà messo in sicurezza: via libera al progetto

Via libera da parte della giunta comunale di Varallo al progetto di riqualificazione e messa in sicurezza dello storico ponte della Gula, che sorge sulla strada che porta alla Val Mastallone. Nei giorni scorsi il sindaco Pietro Bondetti, il vice Eraldo Botta e gli assessori Enrica Poletti, Roberta Bonazzi e Roberto Carelli hanno infatti approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori, redatto dall’ingegnere Paolo Raffredi con studio in Quarona, che ammonta a complessivi 400mila euro.

Un progetto da 400mila euro

Finanziato dalla Regione Piemonte, l’intervento permetterà dunque di salvaguardare attraverso un restauro conservativo un manufatto storico tra i più caratteristici del territorio valsesiano.

Interaramente costruito in pietra, in una gola del torrente Mastallone, all’imbocco della valle, rappresenta una testimonianza importante del lavoro e della maestria degli antichi abitanti della zona. Vi si accade facilmente dalla strada provinciale che da Varallo risale la valle del Mastallone.

Approvato dunque il progetto definitivo, ora si procederà con la gara d’appalto per l’assegnazione del lavoro.

