Polstrada di Romagnano ferma un’auto lanciata ai 255 orari sulla A26. Multa salata per il conducente: il limite è di 130 chilometri all’ora.

Più che un’auto, una vettura di Formula 1 lanciata ai 255 chilometri all’ora. E’ quella intercettata l’altro giorno da una pattuglia della polizia stradale di Romagnano lungo l’autostrada A26, nel territorio di Sillavengo.

La pattuglia era operativa per il controllo velocità lungo la Voltri-Sempione. Ed era dotata di apparecchiatura Trucam, dispositivo che permette rilevazioni di velocità anche quando l’auto si trova a notevole distanza.

Il passaggio del “razzo”

Ebbene, gli agenti hanno visto sul display dell’apparecchio una rilevazione da record: velocità pari a 255 orari in un tratto in cui è in vigore il limite di 130. Al termine degli accertamenti condotti dall’unità operativa, al conducente è stata contestata l’infrazione relativa al superamento dei limiti di velocità, ed elevata una sanzione amministrativa pari a 845 euro.

Contestualmente si è proceduto al ritiro della patente di guida ai fini della sospensione, per un periodo da 6 a 12 mesi. Sarà ora il magistrato a decidere il periodo di sospensione.

