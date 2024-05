Lutto a Valdilana per un uomo di soli 55 anni. Si celebra lunedì mattina nella chiesa di Ponzone il funerale di Massimo Cereia Rigozzo.

Lutto a Valdilana per un uomo di soli 55 anni

Cordoglio nel basso Triverese per la scomparsa di Massimo Cereia Rigozzo, residente in frazione Ponzone e di famiglia ben conosciuta in zona. L’uomo era ammalato da qualche tempo.

Lascia nel dolore la moglie Barbara, la mamma Fernanda, il fratello Roberto con Alessandra, oltre ai suoceri Silvana ed Ermanno e ad altri parenti.

Lunedì il funerale

Il funerale sarà celebrato nella mattinata di domani, lunedì 20 maggio, a partire dalle 10.30 nella chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù a Ponzone. Dopo la funzione, il feretro sarà accompagnato al tempio crematorio.

Ma già nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 19 maggio, alle 19 ci si potrà stringere intorno ai familiari in occasione della recita del rosario, sempre nella parrocchiale di Ponzone.

