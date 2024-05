Frontale tra auto e furgone, una 20enne finisce in coma al Cto. La giovane si trovava sulla vettura assieme ad altri amici.

E’ ricoverata in prognosi riservata al Cto di Torino una 20enne che l’altra notte viaggiava insieme ad alcuni amici su una Lancia Ypsilon. L’auto, per ragioni ancora da chiarire, si è scontrata frontalmente con un furgoncino che viaggiava in direzione opposta sulla strada che collega Rivalta ad Orbassano sul variante del Dojrone, nel Torinese.

Come riportano i colleghi di Prima Torino, l’urto è stato violentissimo. I passeggeri che erano sull’auto insieme alla ragazza (lei era tra i passeggeri) se la sono cavata con qualche frattura e tanto spavento. La giovane invece è stata subito portata in ospedale in condizioni critiche per il grave trauma cranico subito, oltre ad altre lesioni.

Intubata, le sue condizioni sono molto critiche.

Le operazioni di soccorso

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco di Rivalta che hanno lavorato per estrarre i ragazzi dall’auto, mentre le i sanitari prestavano i primi soccorsi ai feriti.

Sul posto anche i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Moncalieri, che hanno eseguito il rilievi e stanno cercando di ricostruire la dinamica e le responsabilità dell’accaduto. Non si esclude un malore da parte del conducente della Ypsilon.

