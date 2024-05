Tragedia nel Vercellese: bimbo di 5 mesi muore azzannato da un cane. Il piccolo era tra le braccia della nonna quando il pitbull dei genitori è partito all’attacco.

Il cane lo avrebbe avvicinato e morso più volte al capo, mentre il piccolo si trovava tra le braccia della nonna che passeggiava. E per lui non c’è stato più nulla da fare. Sconcerto a Palazzolo, centro del Vercellese, per una targedia che ha portato via Michele, un bimbo di appena 5 mesi.

E’ accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 17 maggio, nel cortile di un cascinale. Ad azzannare il bimbo che in quel momento era in braccio alla nonna è stato il pitbull di 8 anni di proprietà dei genitori del bambino. Un animale, a quanto pare, che finora non aveva dato problemi di sorta.

Ma ieri sera qualcosa è scattato in lui, e ha aggredito. Si sarebbe avventato contro la nonna, che è caduta, e poi contro il piccolo Michele, azzannandolo alla testa con ripetuti morsi. A tirare via il cane è stato un vicino di casa.

L’intervento dei soccorritori

Come riportano i colleghi di Prima Vercelli, subito è statao lanciato l’allarme. E sul posto è arrivato un team del 118 di Alessandria, che ha tentato le manovre di rianimazione. Intanto è atterrato anche un elicottero. Ma le ferite al capo erano troppo gravi, e per il piccolo Michele non c’è stato nulla da fare.

