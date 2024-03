La polizia stradale di Varallo ferma i ricettatori del Parmigiano Reggiano. Furgone carico di generi alimentari pregiati intercettato dagli agenti.

Sono tre le persone denunciate per ricettazione dalla polizia stradale di Varallo durante un controllo sul territorio. E’ accaduto qualche giorno fa, quando il personale del distaccamento della polstrada, impegnato nell’ordinaria attività di vigilanza, ha fermato e sottoposto a controllo un furgone con targa di nazionalità francese.

A bordo del veicolo c’erano tre persone di nazionalità romena, ma residenti nella provincia di Pavia. Insospettiti, gli agenti hanno proceduto a controllare anche il carico che c’era nel cassone.

Un furgone carico di generi alimentari di pregio

A bordo del mezzo sono stati trovati prodotti alimentari (in particolare Parmigiano Reggiano), alcolici di pregio e prodotti per la cura della persona, provenienti da una nota catena di supermercati. Di Parmigiano Reggiano sono state trovate numerose confezioni di varie tipologie e dimensioni.

Peccato che i tre non hanno saputo dare spiegazioni sulla provenienza di questa merce, per gran parte alimentari di alta qualità. Sono quindi stati denunciati tutti e tre per ricettazioni di prodotti alimentari di pregio.

Il conducente era anche senza patente

Oltre a ciò il conducente era sprovvisto della patente di guida, perché mai conseguita, ed è stato sanzionato anche per questo. Il furgoncino è stato sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi, e affidato a un custode autorizzato al recupero.

Da ricordare che i reati predatori riferiti a prodotti alimentari di pregio, sono in costante aumento in quanto verosimilmente vanno ad alimentare un mercato parallelo in determinate comunità.