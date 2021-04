Portava bevande senza licenza: polizia Varallo stacca una multa di 9mila euro. Pesante sanzione all’autista di un autocarro.

Portava bevande senza licenza: polizia Varallo stacca una multa di 9mila euro

Multa da 9mila al conducente di un furgone beccato a trasportare bevande senza avere la licenza. L’altro giorno una pattuglia del distaccamento della Polstrada di Varallo, a Borgo Vercelli, durante il controllo di un autocarro con alla guida un cittadino straniero proveniente dalla provincia di Torino e diretto a Vercelli, accertava che oltre a viaggiare con un carico in eccedenza di peso oltre il limite consentito, stava eseguendo trasporto di bevande sprovvisto della prevista licenza.

La stangata

Il trasgressore è stato contestualmente verbalizzato con sanzioni amministrative per un totale di 9mila euro ed il veicolo utilizzato sottoposto a fermo amministrativo. Da ricordare che solo qualche giorno sempre la Polstrada di Varallo aveva multato per 11mila euro il conducente di un altro furgone che portava alimenti di provenienza sconosciuta e in precario stato di conservazione.