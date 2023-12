L’Alberghiero di Varallo su “Striscia” con il piatto anti-spreco. IL VIDEO

L’Alberghiero di Varallo su “Striscia” con il piatto anti-spreco. L’inviato Luca Galtieri ha presentato la ricetta del giorno creata con gli scarti: una millefoglie di verdure.

Bucce di carote, di melanzane, di patate, sedano e formaggio avanzato. Questi gli ingredienti principali della “ricetta anti-spreco” che l’istituto alberghiero “Pastore” di Varallo ha potuto presentare in onda con “Striscia la notizia”. Ragazzi e insegnenti della scuola superiore valsesiana sono apparsi in televisione nella puntata di sabato 9 dicembre. Prossimamente un analogo servizio andrà in onda con protagonista l’istituto alberghiero di Gattinara.

