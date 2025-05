Lavori dopo il nubifragio: in pole position la strada 299 e il ponte di Doccio. Servono interventi a Campertogno e Scopa. Il presidente dell’Unione montana: «La Regione è al nostro fianco».

L’ondata alluvionale del 16 e 17 aprile ha provocato danni per 5 milioni di euro tra Vercellese e Valsesia. E’ la prima stima fatta. Nelle scorse settimane l’assessore regionale Marco Gabusi ha voluto incontrare i sindaci nei giorni scorsi proprio per rendersi conto della situazione. Intanto si aspetta dal consiglio dei ministri il riconoscimento dello stato di calamità per far arrivare sul territorio le risorse economiche.

Solo per citare i danni maggiori, serve mezzo milione di euro per sistemare i danni provocati dalla pioggia della scorsa settimana sulla strada provinciale 299 all’altezza di Scopa e Campertogno. A Scopa in seguito all’evento alluvionale di metà aprile si era verificata una frana sul versante della 299, a Campertogno invece sotto osservazione un ponte. L’altro grande intervento nel Vercellese riguarda il ponte di Casanova Elvo dove è necessario stanziare un altro mezzo milione di euro.

I conti dei danni

«E’ stato chiesto lo stato di calamità – ha spiegato il presidente della Provincia Davide Gilardino -. Il consiglio dei ministri dovrebbe dare il via libera a breve». C’è fiducia che la domanda venga accolta per iniziare ad avviare gli interventi. La Provincia per il territorio vercellese e valsesiano ha presentato 17 interventi per la messa in sicurezza per un totale di 5 milioni di euro: 2 milioni di euro è la stima della Provincia per quanto riguarda il ripristino di versanti, ponti e strade di propria competenza, poi ci sono 3 milioni di euro di strade comunali.

L’assessore regionale in Valsesia

Qualche settimana fa l’assessore regionale Marco Gabusi ha effettuato un sopralluogo in valle accompagnato da presidente dell’Unione montana Valsesia Francesco Pietrasanta e da diversi sindaci del territorio.

Diversi i punti dove intervenire: «Scopa, Campertogno, Vocca, Pila e viadotto di Doccio sono priorità su cui intervenire – conferma Pietrasanta -. La Regione Piemonte ci è vicino e garantirà un supporto. Insieme a noi c’era il Presidente della Provincia di Vercelli Davide Gilardino e il capo staff dell’assessorato ambiente della Regione Angelo Dago».

Il ponte di Doccio

Francesco Pietrasanta, anche in qualità di sindaco di Quarona, ha rimarcato la necessità di intervenire nella zona di Doccio. «Una delle situazioni che vanno maggiormente monitorate è quella del ponte di Doccio, dove sono state scalzate due pile – ha spiegato -. Ma sarebbe necessario un intervento globale per mettere al sicuro il ponte».

Ma tutto il territorio valsesiano è stato duramente colpito dall’evento alluvionale. Numerose le frazioni che hanno riportato danni in alta valle. Impressionante i danni del maltempo a Frasso dove una enorme frana ha colpito anche alcune baite, per fortuna disabitate.

