Maturità in quarta con 100 e lode: il talento di Nicolas conquista Varallo

Uno studente dell’Istituto “Giulio Pastore” di Varallo ha conseguito il diploma con il massimo dei voti pur frequentando la quarta superiore. Protagonista dell’impresa è Nicolas Palestro, di Crevacuore, che ha sostenuto con successo l’esame di Stato ottenendo il prestigioso risultato di 100 e lode. A dare l’annuncio è stato lo stesso istituto attraverso i propri canali social, dove la notizia ha rapidamente raccolto decine di messaggi di congratulazioni.

Un traguardo raro, che testimonia un percorso scolastico di altissimo livello e che ha suscitato l’ammirazione non solo della comunità scolastica, ma anche di molti cittadini. Superare la maturità con un anno di anticipo rispetto al normale percorso di studi rappresenta infatti un risultato riservato a studenti che dimostrano capacità, preparazione e costanza davvero fuori dal comune.

L’orgoglio della scuola e gli applausi dei social

Nel messaggio pubblicato dall’istituto emerge tutta la soddisfazione della comunità scolastica: «Siamo orgogliosi di annunciare un traguardo unico: il nostro studente Nicolas Palestro, frequentante la classe quarta, ha brillantemente sostenuto e superato l’esame di maturità, conseguendo la votazione di 100 e lode». Un riconoscimento che la scuola definisce «la testimonianza tangibile dell’impegno eccezionale, della dedizione e della passione» dimostrati durante il percorso di studi.

Il post si conclude con un caloroso messaggio rivolto al giovane diplomato: «Complimenti vivissimi, Nicolas, per questo successo straordinario! Tutta la comunità scolastica dell’Alberghiero “Pastore” di Varallo si unisce nel festeggiarti. Ad maiora!». Sotto la pubblicazione sono comparsi numerosi commenti di congratulazioni, con ex studenti, docenti, amici e cittadini che hanno voluto esprimere il proprio apprezzamento per un risultato tanto prestigioso.

Anche il B2 di inglese tra i successi

Tra i messaggi più significativi c’è quello della sua insegnante di inglese, che ha voluto sottolineare un ulteriore importante traguardo raggiunto da Nicolas. «Caro Nicolas, congratulazioni vivissime per questo straordinario traguardo a cui dobbiamo anche aggiungere un esame B2 d’inglese First con pass with B. Sono molto fiera di te! Un grande abbraccio».

Parole che evidenziano come il brillante percorso dello studente non si limiti al solo esame di maturità, ma sia accompagnato anche da una certificazione linguistica di livello internazionale. Un curriculum di eccellenza costruito con impegno, passione e determinazione, qualità che hanno permesso a Nicolas Palestro di anticipare i tempi e concludere il proprio percorso scolastico con uno dei riconoscimenti più prestigiosi che la scuola italiana possa assegnare. Un esempio che rende orgoglioso l’Istituto “Giulio Pastore” e che rappresenta un motivo di soddisfazione per tutta la comunità di Varallo.

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