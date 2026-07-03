Uomo di 57 anni trovato morto nella sua abitazione

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 2 luglio, un uomo di 57 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione di via Santa Margherita, nella frazione di Castelrosso, a Chivasso. A dare l’allarme sono stati i familiari, che non avevano più sue notizie da domenica. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Chivasso, i vigili del fuoco del distaccamento di Bosconero, il medico legale e il personale dell’agenzia funebre incaricato del recupero della salma.

L’allarme dei familiari e la drammatica scoperta

La preoccupazione dei parenti è aumentata con il passare dei giorni, fino alla decisione di chiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Una volta raggiunta l’abitazione e aperto l’appartamento, i carabinieri si sono trovati davanti a una scena drammatica: il corpo dell’uomo era riverso a terra e si trovava già in avanzato stato di decomposizione.

Per consentire l’accesso all’immobile e mettere in sicurezza le operazioni sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco. Successivamente è stato effettuato il recupero della salma, eseguito con il supporto del personale dell’agenzia funebre presente sul posto.

Accertamenti in corso sulle cause della morte

In via Santa Margherita è arrivato anche il medico legale, che ha eseguito un primo esame esterno sul corpo. Dai primi riscontri, il decesso risalirebbe a diversi giorni prima del ritrovamento, un’ipotesi compatibile con il momento in cui si sono interrotti i contatti tra il 57enne e i suoi familiari.

Al momento non sono ancora state chiarite le cause della morte. Saranno gli ulteriori accertamenti disposti dagli investigatori a stabilire con precisione che cosa sia accaduto. La procura della Repubblica di Ivrea valuterà se disporre l’autopsia per fare piena luce sulla vicenda.

Una comunità colpita dal lutto

La notizia del ritrovamento ha rapidamente suscitato profondo cordoglio nella frazione di Castelrosso, dove l’uomo era conosciuto. La tragedia ha riportato l’attenzione sull’importanza di mantenere vivi i contatti con familiari, amici e vicini, soprattutto quando una persona vive da sola.

Le indagini proseguiranno nei prossimi giorni per ricostruire gli ultimi momenti di vita del 57enne e accertare se il decesso sia stato provocato da cause naturali o se siano necessari ulteriori approfondimenti medico-legali. Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi, pur non emergendo elementi che facciano pensare a responsabilità di terzi. Lo riporta Prima Chivasso.

Foto d’archivio

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