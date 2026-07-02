Bimbo di 6 anni soccorso in piscina: paura al parco acquatico

Momenti di grande apprensione nel pomeriggio di oggi, giovedì 2 luglio, al parco acquatico “Il Babi” di Livorno Ferraris. Intorno alle 16.30 un bambino di 6 anni è stato soccorso dopo essere finito sott’acqua in una delle piscine della struttura. Il piccolo è stato recuperato dai presenti privo di coscienza, facendo immediatamente scattare la macchina dei soccorsi.

In attesa dell’arrivo dei sanitari, alcune persone presenti hanno contattato il 118 in videochiamata. Grazie al collegamento, gli operatori della centrale operativa hanno potuto verificare le condizioni del bambino e accertare che respirasse autonomamente, fornendo nel frattempo le indicazioni necessarie ai presenti in quei minuti concitati.

L’intervento dei sanitari e dell’elisoccorso

Sul posto sono arrivati in pochi minuti i sanitari dell’ambulanza di Trino Vercellese, che hanno preso in carico il bambino e avviato le prime cure. Considerata la dinamica dell’accaduto e la giovane età del paziente, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso decollato da Alessandria.

Fortunatamente, durante le operazioni di assistenza il piccolo ha ripreso conoscenza. Una circostanza che ha rappresentato un primo segnale positivo dopo i momenti di forte preoccupazione vissuti nella struttura. Una volta stabilizzato, è stato affidato all’equipaggio dell’elicottero.

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Trasferito in ospedale per accertamenti

Il bambino è stato quindi trasportato in elicottero all’ospedale di Alessandria, dove è stato ricoverato per essere sottoposto agli accertamenti clinici e alle cure ritenute necessarie dai medici. Il trasferimento in un centro ospedaliero specializzato è stato disposto a scopo precauzionale, come avviene in situazioni di questo tipo.

L’episodio ha richiamato l’attenzione di numerosi presenti al parco acquatico, dove per alcuni minuti si sono vissuti attimi di grande tensione. Fondamentale si è rivelata la rapidità con cui è stato lanciato l’allarme e la collaborazione tra i presenti e gli operatori del 118.

Foto d’archivio

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