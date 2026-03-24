Meno residenti a Varallo, crescono solo le comunità straniere. Arriva solo un nuovo nato ogni quattro persone decedute. Marocchini e ucraini i gruppi più consistenti.

Meno residenti a Varallo, crescono solo le comunità straniere

Si è confermato anche nel 2025 il lieve ma costante calo demografico a Varallo. A fine anno i residenti erano infatti 6.832, in diminuzione rispetto ai 6.980 del 2020 e ai 6.860 registrati all’inizio del 2024. Un andamento ormai consolidato, legato soprattutto al saldo naturale negativo tra nascite e decessi.

Nel corso dell’ultimo anno sono stati infatti 26 i nuovi nati (16 maschi e 10 femmine) a fronte di 102 decessi (55 uomini e 47 donne). In pratica, a quattro persone decedute risponde solo un neonato. Numeri che fotografano una comunità sempre più anziana e una natalità contenuta, in linea con una tendenza diffusa in molti centri italiani. Tra questi, per esempio, c’è Valdilana, che mostra un andamento molto simile.

Aumentano gli stranieri

Accanto a questo scenario, emergono però segnali di trasformazione. Cresce in modo significativo la presenza straniera: al 31 dicembre 2025 i cittadini non italiani residenti erano 604, contro i 478 del 2023. Un aumento che rende il tessuto sociale più variegato, con tutti i pro e i contro del caso.

Tra le comunità più rappresentate spiccano gli ucraini (109 persone), seguiti da marocchini (97) e rumeni (68). Presenti anche cittadini israeliani (42), tedeschi (20), francesi (17), costaricani (18), cinesi (14) e ivoriani (13), segno di una realtà sempre più multiculturale.

Il quadro che emerge è quello di una città che, pur facendo i conti con l’invecchiamento della popolazione e il calo dei residenti, mostra al tempo stesso una certa vitalità grazie ai nuovi arrivi. La sfida per Varallo sarà quella di trasformare questa evoluzione in un’opportunità, costruendo una comunità capace di guardare al futuro senza perdere il legame con la propria storia.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook