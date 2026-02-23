Valdilana, meno residenti e più stranieri. Nel corso del 2025 il paese ha perso 73 abitanti: il saldo migratorio attenua il calo demografico.

Valdilana, meno residenti e più stranieri

Più persone scelgono di venire ad abitare a Valdilana, ma il numero complessivo dei residenti continua a diminuire. È questo il quadro che emerge dai dati demografici del 2025: un anno segnato da un saldo migratorio positivo che, però, non basta a compensare il forte calo naturale tra nascite e decessi.

All’1 gennaio 2025 la popolazione residente era di 9.956 abitanti. Al 31 dicembre dello stesso anno i residenti sono scesi a 9.883: 73 persone in meno in dodici mesi. Da ricordare che al momento del referendum sulla fusione che ha dato il via alla creazione il nuovo Comune, Valdilana superava di poco quota 11mila.

Un nato ogni quattro morti

A incidere in modo determinante è il saldo naturale. Nel corso dell’anno si sono registrate 37 nascite a fronte di 163 decessi, con un saldo negativo di 126 unità. In pratica, nasce un bimbo ogni quattro morti. Un dato che riflette una tendenza nazionale ben nota, quella dell’“inverno demografico”, che colpisce anche il territorio valdilanese.

Di segno opposto, invece, il movimento migratorio. Nel 2025 le iscrizioni anagrafiche sono state 385, mentre le cancellazioni si sono fermate a 332. Il saldo migratorio totale è quindi positivo per 53 persone. Un dato che attenua l’impatto del saldo naturale negativo, pur non riuscendo a invertire la tendenza complessiva.

In crescita la popolazione straniera: + 97

«Anche il nostro paese risente dell’inverno demografico dell’Italia, ma da alcuni anni registriamo un saldo migratorio favorevole che attenua l’impatto del saldo complessivo e ci permette di continuare a progettare insieme il futuro di Valdilana», osservano dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mario Carli.

In crescita anche la popolazione straniera: i residenti di cittadinanza non italiana passano da 750 a 847, con un incremento di quasi cento persone. Un aumento legato anche all’arrivo di nuove famiglie che hanno scelto di acquistare casa nei diversi centri del Comune.

Molti arriva dal Sud America

Tra Trivero e Ponzone si sono insediate diverse famiglie brasiliane e sudamericane, mentre tra Trivero e l’Oasi Zegna si registra l’interesse di cittadini provenienti dal Nord Europa, che hanno acquistato immobili di pregio.

Un territorio che, pur facendo i conti con il calo delle nascite, continua dunque ad attrarre nuovi residenti. La sfida per i prossimi anni sarà trasformare questi segnali in un elemento di stabilità e crescita per l’intera comunità.

