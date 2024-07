Mera ospita sabato 6 luglio l’incontro delle genti del Rosa. Un evento molto sentito che inizialmente coinvolgeva solo le sezioni Cai di Varallo e Macugnaga.

Mera ospita sabato l’incontro delle genti del Rosa

Si svolgerà a Mera domani, sabato 6 lugliom, il 41esimo incontro dell’amicizia tra le genti del Rosa. Una lunga tradizione. Già definito il programma dell’appuntamento che si terrà all’alpe di Mera. Alle 8.30 ritrovo a Scopello nel piazzale delle seggiovie per successiva salita a Mera a prezzo convenzionato.

Di seguito alle 10.30 nella chiesa della Madonna della Neve si terrà la Santa Messa officiata dal don Alberto Andrini e animata dal Coro Varade del Cai Varallo. Alle 13 distribuzione di un piatto caldo presso la Casera Bianca. In caso di maltempo la cerimonia si terrà a Scopello con la Messa in chiesa parrocchiale e momento conviviale nelle vicina struttura. Per informazioni contattare il Cai Varallo, 0163 51530, info@caivarallo.it.

Un tuffo nel passato

L’evento nasce nel 1978 e inizialmente coinvolgeva solo le sezioni Cai di Varallo e Macugnaga nelle sue prime edizioni. Successivamente dal 1981, gradualmente si estende a tutte le sezioni confinanti col Monte Rosa.

Epica l’edizione del 1983 dove, al colle del Turlo, nonostante la lunga ascensione e la tanta neve presente sul percorso, l’edizione fu partecipata da 300 persone e dai grandi nomi dell’alpinismo valsesiano legato al Monte Rosa, come: Adolfo Vecchietti, Ovidio Raiteri, Enrico Chiara, Teresio Valsesia. Presenti i soccorritori della Guardia di Finanza di Alagna e Macugnaga, i consiglieri dell’Ana e i costruttori della Capanna Margherita, i fratelli Negra.

L’allora presidente del Cai Varallo era Guido Fuselli che presenziò col segretario Ezio Camaschella e tanti altri nomi storici del sodalizio valsesiano e di Macugnaga. A celebrare la messa su un provvidenziale sperone di roccia che emergeva dalla neve, furono il parroco alagnese don Carlo Elgo col parroco di Macugnaga don Maurizio Midali. Fu persino distribuita ai presenti una speciale cartolina con speciale annullo postale.

La storia completa di questa bella tradizione è contenuta nel libro dei 150 anni del Cai Varallo acquistabile in libreria o in sede Cai Varallo.

Dopo 40 edizioni, la manifestazione è ancora seguita con passione

Siamo alla quarantunesima edizione e la manifestazione continua ad essere seguita con passione e interesse, grazie anche al lavoro logistico della Commissione manifestazioni del Cai Varallo e del coro Varade, con edizioni record come quella del 2012 all’alpe Pile di Alagna con 500 presenze e 450 pasti serviti.

Oggi la manifestazione è curata dalle sezioni Cai di Varallo, Macugnaga, Verres, Biella e Gressoney, ma viene seguita con interesse anche dalle limitrofe sezioni amiche, come quella di Novara e altre. Gli eventi sono organizzati a rotazione dalle sezioni coinvolte e questa quarantunesima è organizzata dalla sezione di Varallo.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook