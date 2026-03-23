Mera e la Valsesia hanno salutato la storica seggiovia: ieri l’ultima corsa. Oggi l’apertura del cantiere che dovrà realizzare la nuova cabinovia.

Mera e la Valsesia hanno salutato la storica seggiovia: ieri l’ultima corsa

Giornata che non si dimentica, quella di ieri a Scopello: si è chiusa definitivamente la storia della seggiovia che collega il paese all’Alpe di Mera. Dopo quasi mezzo secolo di attività, l’impianto attuale ha funzionato per l’ultima volta, lasciando spazio a un progetto completamente rinnovato.

Oggi, lunedì 23 marzo, partono infatti i primi lavori per la realizzazione della nuova telecabina, destinata a cambiare radicalmente i collegamenti tra valle e montagna. Se fino a oggi il tragitto richiedeva circa 25 minuti su seggiole all’aperto, con il nuovo sistema sarà possibile raggiungere Mera in appena otto minuti, al chiuso e con standard di comfort più elevati.

Un impianto completamente nuovo

L’intervento, promosso da Monterosa 2000, prevede la completa sostituzione dell’impianto esistente, mantenendo invariato soltanto il tracciato. Le prime operazioni riguarderanno la preparazione dell’area di cantiere, seguite dalla demolizione delle strutture attuali, compreso l’hotel Capricorno. Successivamente si procederà con gli scavi e la costruzione delle nuove stazioni a valle, a monte e quella intermedia.

Il progetto comporta un investimento complessivo superiore ai 21 milioni di euro. Parte delle risorse arriva da un contributo ministeriale, vincolato al rispetto dei tempi: l’obiettivo è completare l’opera entro la fine dell’anno.

La visita degli amministratori

Intanto sabato alcuni amministratori si sono ritrovato proprio a Mera per una sorta di saluto all’impianto, ma anche per fare il punto sul cantiere che si apre. «In veste di presidente dell’Unione montana – scrive sui social Francesco Pietrasanta – sono stato all’Alpe di Mera per dire addio alla storica seggiovia biposto che ha collegato per anni Scopello con la nota meta turistica. Ora cominciano i lavori per la realizzazione della nuova telecabina».

C’erano anche i sindaci di Scopello Antonella De Regis, di Piode Davide Ferraris, di Scopa Marco Deblasi, il presidente del Gal Terre del Sesia Franco Gilardi, il direttore generale di Monterosa 2000 Andrea Colla, Il presidente di “FinPiemonte partecipate” Francesco Zambon. «Inizia una nuova stagione per la media valle che sono sicuro porterà investimenti e benessere per la Valsesia nel suo complesso. Tutto questo grazie al gioco di squadra del territorio insieme alla Regione Piemonte e alla Provincia di Vercelli».

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