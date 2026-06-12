Monte Rosa SkyMarathon, quattro gare oltre i 3.000 metri per sfidare il cielo

La Monte Rosa SkyMarathon 2026 si prepara a entrare nella storia. Domani, sabato 13 giugno, ad Alagna Valsesia andrà in scena un’edizione senza precedenti della celebre competizione di corsa in montagna, considerata la gara più alta d’Europa. Per la prima volta saranno infatti quattro le competizioni che si svolgeranno nella stessa giornata, tutte oltre i 3.000 metri di quota, richiamando atleti, appassionati e tifosi da numerosi Paesi.

Un’edizione da record tra ghiacciai e alta quota

L’edizione 2026 rappresenta un traguardo storico per l’evento valsesiano. Le gare si svilupperanno nello straordinario scenario del Monte Rosa, tra ghiacciai, creste e panorami spettacolari che hanno reso famosa la manifestazione a livello internazionale.

Il pubblico potrà seguire da vicino parte delle competizioni grazie agli impianti di risalita di Monterosa 2000, partner storico dell’evento. Lo scorso anno oltre 1.300 persone hanno raggiunto le quote più elevate partendo da Alagna e da Gressoney per sostenere gli atleti lungo il percorso.

I numeri dell’evento

4 gare oltre i 3.000 metri di quota

arrivo fino ai 4.554 metri della Capanna Margherita

migliaia di spettatori attesi

partecipanti provenienti da numerosi Paesi

accesso del pubblico fino a quota 3.275 metri tramite gli impianti

Il sostegno degli sponsor e delle aziende partner

Accanto agli organizzatori si conferma una rete di aziende che negli anni ha contribuito alla crescita della manifestazione. Tra queste figurano Mico Sport, che fornirà materiale tecnico agli iscritti, Scarpa, partner della competizione da sei anni, Guidi, Guglielmina BigMat e NamedSport, che curerà l’integrazione alimentare degli atleti nei pacchi gara e nei ristori.

Tra le novità dell’edizione 2026 c’è l’ingresso di Titus Mobility, nuova realtà partner che ha deciso di affiancare una delle manifestazioni sportive più prestigiose dell’arco alpino. Un sostegno che conferma la capacità della SkyMarathon di attrarre importanti aziende legate ai valori dello sport, della montagna e dell’innovazione.

Alagna pronta ad accogliere il mondo della montagna

Grande soddisfazione arriva anche dall’amministrazione comunale. Il sindaco Roberto Veggi ha definito la Monte Rosa SkyMarathon un simbolo dell’identità di Alagna, capace di valorizzare la tradizione alpinistica del territorio e di portare sotto il Monte Rosa atleti provenienti da ogni parte del mondo.

Dietro il successo dell’evento, però, c’è soprattutto il lavoro di una macchina organizzativa complessa e collaudata. Guide alpine, soccorritori, volontari e cittadini collaborano ogni anno per garantire sicurezza e assistenza lungo un percorso impegnativo che raggiunge quote estreme e condizioni ambientali uniche.

Una festa per tutta la Valsesia

Anche quest’anno Radio Valsesia seguirà l’evento in diretta come media partner, contribuendo a raccontare una giornata che rappresenta molto più di una semplice competizione sportiva. La Monte Rosa SkyMarathon è infatti diventata nel tempo uno straordinario strumento di promozione turistica per l’intero territorio.

Il comitato organizzatore AMA Asd potrà contare inoltre sul sostegno di Regione Piemonte, Provincia di Vercelli, dei Comuni di Alagna Valsesia e Gressoney-La-Trinité, del Consorzio Turistico Walser di Alagna Valsesia, dell’Unione Montana Valsesia e di Atl Agenzia Turistica Locale Terre dell’Alto Piemonte Biella Novara Valsesia Vercelli. Un gioco di squadra che rende possibile una manifestazione capace di unire sport, montagna e valorizzazione del territorio in uno degli scenari più affascinanti delle Alpi.

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