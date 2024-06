Notte di paura in alta Valsesia: il nubifragio danneggia strade e ponti. LE FOTO

Notte di paura in alta Valsesia: il nubifragio danneggia strade e ponti. Il maltempo ha colpito soprattutto la zona di Alagna, ma non solo.

Un violento temporale ha colpito pesantemente la scorsa notte l’alta Valsesia, lasciando una scia di danni soprattutto ad Alagna, ma anche a Campertogno e altre zone. Strade con tratti franati o con frane che ne ostruiscono il passaggio, un ponte crollato, escursionisti rimasti bloccati nei rifugi, problemi agli impianti dell’acqua e dell’elettricità.

Questo un primo approssimativo bilancio dell’uragano.

Strade chiuse e ponti inagibili ad Alagna

Una prima conta dei danni è quella fatta dal Comune di Alagna, che dichiara lo stato di emergenza per disastro idrogeologico. Tra le situazioni più critica, è crollato il ponte di Schennine ed è inaccessibile il ponte di Zam Tackj. Chiuse le strade dell’Acqua Bianca a monte della località Wold; chiusa la provinciale che risale la Val Vogna dalla frazione Sant’Antonio a Peccia; chiusa anche la strada per la località Wittine dalla frazione Piane.

Chiusi anche numerosi sentieri: tra questi, quelli all’area parco per i rifugi Pastore, Bors e Barba Ferrero; quello della Val Vogna per i rifugi Sottile, Carestia e alpe Larecchio; quello del vallone Mud per il rifugio Ferioli; quello verso l’alpe Campo (rifugio Capanna sociale Alagna). Chi ha dormito in questre strutture si trova ora nell’impossibilità di scendere.

Problemi in altre zone dell’alta Valsesia

Anche a Campertogno si sono segnalati danni, ed è stato compromesso anche il funzionamento dell’acquedotto. I tecnici sono già al lavoro per ripristinare il servizio appena possibile. Come riferisci il Comune, è stato portato via dalla corrente il guado verso località Gabbio: è possibile solo l’accesso pedonale dal ponte di ferro. Confermato comunque il raduno delle auto previsto per oggi, domenica 30 giugno.

Non si contano i sentieri in cui si sono verificati smottamenti di varia entità.

