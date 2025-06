Morto don Antonio Calore: fu cappellano a Casa Serena. Il sacerdote si è spento a 88 anni, dopo una vita di impegno della diocesi.

Morto don Antonio Calore: fu cappellano a Casa Serena

La diocesi di Novara è in lutto per la scomparsa di don Antonio Calore, storico sacerdote e a suo tempo cappellano di Casa Serena a Varallo. Originario di Padova, don Antonio si è spento a 88 anni, lasciando un segno profondo nella comunità locale.

Ordinato sacerdote nel 1965 a Chioggia, aveva iniziato il suo ministero nelle parrocchie del Veneto. Negli anni Sessanta, la sua famiglia si era trasferita nel Novarese, a Loreto, frazione di Oleggio. Nel 1972 anche don Antonio raggiunse la diocesi di Novara, avvicinandosi al fratello don Giuseppe, oggi parroco di San Bernardino Verbano, Rovegro e Santino.

L’incarico a Varallo

A Varallo ha ricoperto l’incarico di vicario parrocchiale e cappellano di Casa Serena, una delle realtà più care al suo cuore. Proprio a Casa Serena ha accompagnato con delicatezza e dedizione gli anziani ospiti, portando conforto, preghiera e presenza costante.

Dal 1973 è stato parroco a Fondotoce, mantenendo questo ruolo per molti anni. Incardinato definitivamente nella diocesi novarese nel 1990, si è dedicato anche all’insegnamento nelle scuole medie e, dal 2008 al 2014, ha gestito la responsabilità di amministratore parrocchiale di Feriolo.

Impegno anche nella stampa diocesana

Nel settembre 2023, la comunità lo aveva festeggiato per il cinquantesimo di apostolato, celebrando insieme a lui mezzo secolo di fede e servizio. La diocesi lo ricorda anche per il suo contributo alla stampa diocesana e per la capacità di essere sempre vicino alle persone, con semplicità e dedizione.

La notizia della sua scomparsa lascia un grande vuoto, ma anche un’eredità spirituale preziosa, che continuerà a vivere nel ricordo di chi lo ha conosciuto.

