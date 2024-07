Ore di angoscia per un pensionato disperso sopra Scopello. Carabinieri, vigili del fuoco e soccorritori in azione nella serata di ieri.

Ore di angoscia per un pensionato disperso sopra Scopello

Si era perso nelle aree sopra l’abitato di Scopello e non rientrava. E’ scattato l’allarme nella serata di ieri, lunedì 29 luglio, per un pensionato che non dava più notizie di sé. E la situazione era ancora più preoccupante per via dell’oscurità che ormai incombeva.

Sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Varallo insieme a una della centrale di Vercelli con l’Ucl (Unità di comando locale). Con loro c’erano anche operatori della guardia di finanza di Alagna con unità cinofile, tecnici del soccorso alpino di Scopello e anche i carabinieri di Scopa. Sono quindi state avviate le ricerche.

LEGGI ANCHE: Cercatore di funghi disperso nei boschi di Sostegno

Il ritrovamento del disperso

Alla fine per fortuna il pensionato è stato individuato e riportato a casa. L’intervento si è concluso quindi nel migliore dei modi: la persona dispersa era in buono stato di salute e ha potuto così riabbracciare subito i suoi cari, giunti sul posto.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook