Padre e figlio dispersi sui monti della Valsesia: erano diretti al Monte Bo

Sono in corso dalla serata di oggi, sabato 19 luglio, le ricerche di due escursionisti, parrebbe padre e figlio, dispersi in qualche versante a cavallo tra Valsesia e Biellese. I due sarebbero partiti proprio dal versante valsesiano, lasciando una moto nei pressi di un alpeggio per poi dirigersi a piedi verso il Monte Bo. Questo almeno è quanto risulta in via ufficiosa: si tratta di elementi ancora da confrmare.

Quello che è certo è che le ricerche sono partite dopo le 19 di oggi, e che sono stati subito impegnati parecchi uomini. Si è anche cercato di sfruttare al meglio le ultime ore di luce, impiegando un elicottero Drago in dotazione ai vigili del fuoco.

Numerose squadre entrate in azione

Le operazioni di ricerca hanno coinvolto una squadra dei vigili del fuoco e gli operatori Soccorso alpino, con l’ausilio appunto dell’elicottero, e del personale del Soccorso alpino della Guardia di finanza di Alagna.

L’area è impervia e le condizioni ambientali stanno rendendo complesse le operazioni, che proseguiranno fino al ritrovamento dei due escursionisti. Al momento non ci sono ulteriori aggiornamenti sulle loro condizioni.

