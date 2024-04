Parte la stagione delle gite: tante occasioni per scoprire le Aree protette Valle Sesia. E’ un’iniziativa che si propone di portare turisti anche nei territori meno conosciuti.

Nel lungo elenco delle gite nei parchi della Valsesia ci saranno anche uscite gratuite per i partecipanti, grazie all’impegno dell’Ente di gestione delle Aree Protette della Valsesia e dei Comuni aderenti. L’obiettivo è portare turisti nei territori forse meno conosciuti e frequentati, ma anche andare incontro agli utenti che potranno risparmiare.

Il calendario primaverile è appena stato pubblicato e riguarda i mesi di aprile, maggio e giugno.

«L’ente – spiega il presidente Carlo Stragiotti – possiede un albo di guide escursionistiche ufficiali, recentemente allargato con un bando apposito, che promuovono con cadenza stagionale diverse “gite”, con calendari che si articolano nelle stagioni primaverili, estive e autunnali». Si è passati da cinque a dieci guide, tutte liberi professionisti e non dipendenti diretti del Parco.

Coinvolti tutti i 12 comuni del parco

«Con questo 2024 – precisa il presidente Carlo Stragiotti – abbiamo introdotto una novità assoluta: garantiamo almeno una proposta per ogni territorio dei 12 Comuni che fanno parte dell’Ente, in modo da porci con equità nei confronti di tutti i territori che gestiamo e che intendiamo promuovere con grande energia, anche sulla scorta delle indicazioni della Regione Piemonte, di cui siamo ente strumentale».

In passato ci si trovava molte escursioni fissate dalle guide nei territori più conosciuti e appetibili come per esempio Alagna, a discapito magari di altre realtà che non venivano prese in considerazione perchè poco note dal flusso turistico. L’iniziativa che si intende avviare va proprio nella direzione di fa crescere la presenza in tutti i territori.

Per questo l’Ente ha deciso di intervenire: «Sia a sostegno degli operatori che per attirare un maggior numero di persone abbiamo stanziato una somma a copertura del 50 per cento del costo delle dodici proposte, una per Comune che intendiamo garantire, a fronte di un dimezzamento del costo di partecipazione per gli escursionisti interessati».

Una serie di uscite gratuite

Ma anche i territori hanno creduto nel progetto e hanno deciso di fare la propria parte: «Alla somma prevista dell’Ente Paco – riprende Stragiotti – si sono aggiunti gli stanziamenti dei vari Comuni a copertura della restante metà rendendo così le proposte completamente gratuite e, sicuramente, più partecipate e appetibili. Ovviamente affiancate dalle altre offerte con la medesima formula degli anni passati».

Insomma il turista avrà a disposizione alcune gite completamente gratuite, un importante passo verso l’utente che sarà così invogliato ad andare alla scoperta del territorio, ma anche una attenzione per il Comune che potrà così mettersi in mostra.

Una proposta ricca e variegata

Le proposte, dunque, sono maggiormente arricchite, in quanto oltre alle classiche escursioni finora offerte si aggiungeranno anche quelle patrocinate dall’Ente e dai Comuni che hanno aderito.

«Così facendo – conclude Stragiotti – diamo pari visibilità a tutte le realtà dei Parchi valsesiani, agevoleremo i nostri collaboratori, le guide, laddove il mercato risulta essere meno attrattivo e invogliamo i turisti, vecchi e nuovi, a venire a farci visita. In un momento in cui il costo della vita aumenta considerevolmente noi dell’Ente Parchi andiamo controcorrente, riducendo notevolmente l’onere delle nostre proposte».

