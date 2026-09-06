Si perde nei boschi di Boccioleto, il cellulare guida i soccorritori

Una persona dispersa nel territorio di Boccioleto è stata ritrovata e riportata a valle nella giornata di ieri, sabato 5 settembre. Per le ricerche sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Varallo, che una volta raggiunta la zona hanno organizzato le operazioni insieme alle altre squadre di soccorso.

Alla ricerca hanno preso parte anche il soccorso alpino della Guardia di finanza e i volontari del soccorso alpino. L’obiettivo era innanzitutto restringere l’area nella quale concentrare gli uomini impegnati sul territorio, sfruttando anche gli strumenti tecnologici disponibili.

La posizione individuata attraverso il telefono

La svolta è arrivata grazie al cellulare della persona dispersa. La centrale dei vigili del fuoco di Vercelli è riuscita a effettuare la geolocalizzazione della cella telefonica, ottenendo così indicazioni utili sulla posizione in cui concentrare le ricerche.

Le coordinate hanno permesso alle squadre di dirigersi verso l’area individuata e raggiungere la persona. Un sistema che ancora una volta si è rivelato determinante negli interventi in montagna e nelle zone dove l’orientamento può diventare difficile e i punti di riferimento sono limitati.

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Ritrovato in buone condizioni

Una volta raggiunto il disperso, i soccorritori ne hanno immediatamente verificate le condizioni. Fortunatamente non presentava problemi di salute tali da rendere necessario un intervento sanitario d’urgenza o un recupero con modalità particolarmente complesse. Vigili del fuoco e soccorritori hanno quindi potuto accompagnare la persona verso valle in sicurezza.

Foto d’archivio

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