Podismo, dopo 37 anni anni torna la Staffetta del Sacro Monte. Appuntamento il 24 maggio per l’evento organizzato dal Gsa Valsesia.

Podismo, dopo 37 anni anni torna la Staffetta del Sacro Monte

Il panorama del podismo piemontese si appresta a vivere una stagione di grandi cambiamenti e attesi ritorni. La città di Varallo, da sempre legata a doppio filo con la cultura dello sport outdoor, modifica quest’anno il proprio calendario istituzionale per fare spazio a un evento che profuma di storia e tradizione. La celebre Varallo-Res, competizione che solitamente anima la primavera, sposta il suo appuntamento al 4 ottobre, trasformandosi per l’occasione in una manifestazione ludico-motoria.

Questo slittamento nasce dalla volontà di lasciare il centro della scena, il prossimo 24 maggio, alla rinnovata Staffetta del Sacro Monte. Si tratta di un rientro in grande stile per una specialità che mancava dai sentieri locali da ben trentasette anni. L’organizzazione, curata con dedizione dal Gsa Valsesia, ha trasformato questa gara in un appuntamento di rilevanza assoluta nel panorama agonistico: la manifestazione sarà infatti valida come prova unica del campionato regionale di staffetta per la corsa in montagna.

Le categorie in gara

La sfida agonistica è aperta a un ventaglio molto ampio di partecipanti, suddivisi secondo le rigide normative federali. I titoli regionali verranno contesi nelle categorie Assoluti, che comprendono i nati tra il 1992 e il 2006, negli Juniores per i ragazzi delle annate 2007 e 2008, e in tutte le fasce Master a partire dai 35 anni.

Oltre ai titoli individuali per frazione, la gara sarà determinante per la classifica del campionato regionale di società, garantendo così una partecipazione corale delle scuderie più prestigiose del Piemonte.Per quanto riguarda la composizione delle squadre, il regolamento prevede formazioni da due componenti per tutte le categorie femminili, per gli Juniores maschili e per i Master uomini che abbiano superato i 65 anni d’età. Per tutte le restanti categorie maschili, le staffette saranno invece composte da tre atleti, rendendo la gestione delle strategie di gara ancora più avvincente e dinamica.

Un percorso tra storia e natura

Il tracciato scelto per questa edizione rappresenta un perfetto connubio tra impegno atletico e valorizzazione del patrimonio monumentale. Ogni frazionista dovrà affrontare un anello di circa 7 chilometri, caratterizzato da un dislivello positivo di 350 metri. La corsa si snoderà inizialmente tra i vicoli del centro storico di Varallo, per poi inerpicarsi lungo i sentieri che punteggiano le pendici del Monte Tre Croci.

Il cuore della gara sarà lo sviluppo intorno al complesso monumentale del Sacro Monte: i corridori non entreranno direttamente nel perimetro del sito, ma lo circonderanno in un passaggio suggestivo che vuole rappresentare un gesto di vicinanza verso uno dei simboli più iconici dell’intera Valsesia.

Il percorso toccherà punti di grande fascino architettonico, passando dinanzi alla chiesa della Madonna delle Grazie e risalendo la via pedonale verso la Nuova Gerusalemme. Sono previsti passaggi significativi anche presso la chiesetta del Cucco e l’edificio dedicato alla Madonna del Cuore, offrendo agli atleti e al pubblico una prospettiva unica sulla valle.

Dettagli logistici e iscrizioni

Il centro operativo dell’evento sarà situato in piazza Calderini. Questo spazio ospiterà sia la linea di partenza che la zona di cambio tra i frazionisti, oltre alla segreteria per il ritiro dei pettorali e dei pacchi gara. Lo start ufficiale è fissato per le 9.30. Per partecipare, gli atleti possono iscriversi online tramite il portale di riferimento Irunning.it fino al 21 maggio al costo di 12 euro. Per i ritardatari sarà comunque possibile registrarsi la mattina stessa della gara, entro le 8.30, con una quota leggermente maggiorata

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