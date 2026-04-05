Il Ponte della Gula tornato come nuovo dopo il restauro. Concluso un intervento da 400mila euro sul manufatto del XIII secolo.

Il Ponte della Gula tornato come nuovo dopo il restauro

Concluso l’intervento di restauro conservativo del Ponte della Gula, collocato a Varallo lungo la strada che sale lungo la valle del Mastallone. Rimane da ultimare la rimozione delle strutture del cantiere ma il lungo e complesso restauro può dirsi terminato.

Lo ha comunicato il sindaco Pietro Bondetti nel corso dell’ultima runione del consiglio comunale. «Un bel lavoro davvero – ha aggiunto Bondetti – che ha permesso di salvare questo importante manufatto. L’intervento che è costato 400mila euro è stato in parte finanziato dalla Regione e in parte dal Comune. A breve tornerà fruibile a tutti e chi si dirige in Val Mastallone può già ammirare il risultato dei lavori».

Un lavoro fatto per preservare le caratteristiche originali

L’intervento è stato seguito dai funzionari della Soprintendenza ed è consistito nella rimozione delle malte cementizie stese in epoche recenti che ne alteravano l’aspetto e ne compromettevano la naturale traspirazione e nel recupero delle pietre utilizzate i origine; nel corso di queste operazioni è emerso l’intervento di rinforzo del 1937 al quale è stato affiancato un nuovo sistema di tiranti.

Il ponte è stato svuotato per consentire le operazioni di consolidamento dall’interno per mezzo di iniezioni di calce per rinforzare il doppio muro costruito su entrambi i lati. Anche la volta del ponte è stata consolidata e successivamente la ditta incaricata ha proceduto con la posa della pavimentazione in pietra, il “carrettato”.

Nuove scoperte

Nel corso dell’intervento sono emerse numerose nuove informazioni riguardanti il manufatto come a esempio la scoperta di una sigla incisa sulla chiave di volta del lato di Varallo, forse legata al maestro costruttore dell’opera.

Il ponte della Gula risale al XIII secolo e questo intervento ha garantito la sua sopravvivenza per le generazioni future e anche il recupero del suo aspetto originario.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook