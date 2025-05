«Propaganda politica nelle aule del D’Adda». Varallo, accusa della Lega. Il segretario Carlo Stragiotti: volantini per il “sì” ai referendum distribuiti da un docente.

Un docente ha distribuito volantini per il “sì” ai referendum di inizio giugno? E’ quanto vorrebbe sapere la Lega valsesiana per voce del sio segretario Carlo Stragiotti. «Nella giornata del 15 maggio – scrive Stragiotti – ci è stato segnalato un episodio che, se confermato, sarebbe molto grave perché accaduto in un istituto scolastico, l’istituto superiore D’Adda di Varallo.

Secondo quanto è stato riportato al referente leghista, volantini relativi al referendum dell’8-9 giugno sarebbero stati distribuiti «non solo all’ingresso dell’edificio scolastico, alla discesa dagli autobus, pratica vietata da un’ordinanza comunale, ma anche all’interno delle classi e negli spazi comuni della scuola».

“Un docente in azione”

«Ancora più sconcertante – rileva Stragiotti – sarebbe la notizia secondo cui direttamente una docente avrebbe lasciato tali materiali agli studenti, con modalità che destano forte perplessità».

La Lega Valsesia «condanna con fermezza ogni forma di strumentalizzazione politica all’interno delle scuole. Gli istituti scolastici devono essere luoghi di formazione, crescita e rispetto. Non possono e non devono trasformarsi in spazi di propaganda, indipendentemente dal contenuto o dalla matrice politica dei messaggi diffusi».

«Siamo assolutamente certi che il dirigente scolastico, di cui abbiamo piena fiducia per la professionalità sempre dimostrata e per l’equilibrio e la dedizione con cui svolge il proprio ruolo, adotterà tutte le misure necessarie affinché simili episodi non si ripetano. A scuola si insegna, non si fa propaganda» conclude Stragiotti.

