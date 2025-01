Riaperta dopo dieci anni la storica pista tra Mera e Scopello. Si tratta di un tratto lungo due chilometri, ma riservato agli sciatori più bravi.

Riaperta dopo dieci anni la storica pista tra Mera e Scopello

A dieci anni dall’ultima discesa, ha riaperto in questo fine settimana la storica pista tra l’alpe di Mera e Scopello. E’ stato possibile grazie all’intenso lavoro delle squadre e agli investimenti realizzati da Monterosa 2000 Spa negli anni dal 2023 al 2024 per completare l’impianto di innevamento programmato dell’Alpe di Mera.

La discesa aggiunge altri due chilometri ai tracciati a disposizione degli sciatori, permette il rientro in paese con gli sci e consentirà un’unica elettrizzante sciata di circa sei chilometri con un migliaio di metri di dislivello, dalla Cima Camparient, a quota 1737 metri, fino a Scopello.

Una discesa per esperti

Si tratta di una pista per esperti: classificata formalmente come “rossa”, di fatto è una pista “nera” perché occorre ancora sistemare una serie di protezioni ai bordi. Ecco comunque la pista in numeri: da 1194 a 680 metri, la quota di partenza e di arrivo; 512 metri il dislivello; 2224 metri la lunghezza complessiva. La riapertura è a modo suo un fatto “storico”: basti pensare che l’ultima apertura ufficiale risale alla stagione invernale 2015-2016.

Intanto domenica 2 febbraio sarà “Vintage Ski day” all’Alpe di Mera «Tira fuori la tua tuta da sci fluo – dicono gli organizzatori – gli occhiali da sole oversize e i colori più sgargianti del tuo guardaroba per una giornata all’insegna del divertimento retrò sulle piste dell’Alpe».

