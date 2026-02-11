Al Sacro Monte con il cane? Sì, ma ci sono le regole. Ecco come comportarsi nel complesso della “Gerusalemme valsesiana”.

Al Sacro Monte con il cane? Sì, ma ci sono le regole

Visitare il Sacro Monte di Varallo insieme al proprio cane è possibile, purché nel rispetto di uno dei luoghi simbolo del patrimonio storico e spirituale del territorio. L’accesso agli animali è consentito lungo i percorsi esterni e all’interno dell’area monumentale, a condizione che siano sempre tenuti al guinzaglio e sotto la costante responsabilità del proprietario.

I cani non devono arrecare disturbo agli altri visitatori né causare danni alle strutture, alle aree verdi o ai beni culturali presenti. Per chi sceglie di raggiungere il Sacro Monte utilizzando la funivia, è obbligatorio che l’animale indossi la museruola: chi ne fosse sprovvisto può richiederla direttamente al personale, che la mette a disposizione. Durante il tragitto, il cane deve rimanere sempre sotto controllo.

Fuoi dagli edifici di culto

All’interno del complesso monumentale è richiesto il massimo rispetto delle regole di convivenza e tutela del sito. I cani non possono accedere agli edifici di culto e i proprietari sono tenuti a rimuovere immediatamente eventuali deiezioni, utilizzando gli appositi strumenti disponibili lungo il percorso.

Restano in ogni caso vietati gli ingressi con animali nella basilica del Sacro Monte e nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, per salvaguardare le opere d’arte e il valore religioso di questi spazi. Il rispetto di queste norme è fondamentale per preservare l’integrità storica, artistica e paesaggistica di un luogo unico.

