Sacro Monte, parte l’ultimo lotto di lavori all’Albergo del Pellegrino

Si apre il nuovo cantiere al Sacro Monte di Varallo per il completamento dell’Albergo del Pellegrino, storica struttura situata a pochi passi dalla basilica e da tempo chiusa per lavori di ristrutturazione. Si tratta dell’ultimo lotto di interventi destinati a riportare pienamente in funzione uno dei simboli dell’accoglienza valsesiana.

«Con la consegna alla ditta Bertini Costruzioni srl e al direttore dei lavori, ingegnere Egidio Fauda Pichet, hanno preso il via i lavori di completamento e riqualificazione del patrimonio immobiliare del Sacro Monte di Varallo, patrimonio Unesco, per complessivi 1,1 milioni di euro derivanti da fondi del Fsc, della Regione Piemonte e del Comune di Varallo», ha annunciato in una nota il sindaco di Varallo, Pietro Bondetti.

Si restaurano anche le facciate

L’intervento prevede il recupero del secondo piano dell’edificio, il restauro delle facciate nel rispetto dei colori originali, il rinnovo degli infissi e il completamento della scala di emergenza interna di collegamento tra i piani. Il termine dei lavori è fissato al 31 dicembre di quest’anno, con l’obiettivo di restituire alla comunità e ai visitatori una struttura completamente riqualificata e funzionale.

L’obiettivo è quindi chiaro: riaprire entro l’anno una struttura capace di accogliere pellegrini e turisti con bar, ristorante e camere, contribuendo a rafforzare l’offerta turistica del sito Unesco. Una sfida che non si esaurisce nell’aspetto edilizio, ma che richiederà anche l’individuazione di un gestore in grado di dare nuova vita all’Albergo del Pellegrino, coniugando il rispetto della tradizione con un modello di ospitalità moderno ed efficiente.

